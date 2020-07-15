У Києві спеку розбавлять дощі: з'явився прогноз погоди до кінця тижня

У Києві з четверга, 16 липня, і до неділі, 19 липня, буде тепла погода, проте час від часу йтимуть дощі, іноді – навіть з грозами.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер у столиці у ці дні сильним не буде та триматиметься у межах 3-8 м/с.

Так, у четвер, 16 липня, у Києві буде суха, доволі хмарна погода. Вночі очікується +13...+15 градусів тепла, а вдень – близько +24...+26.

У п'ятницю, 17 липня, у першій половині доби опади теж не передбачаються, буде +14...+16 градусів, а в другій – підуть дощі, хоч і потеплішає до +25...+27. У суботу, 18 липня, температурні значення будуть аналогічними, але буде сухо.

У неділю, 18 липня, вночі також опадів не буде, очікується +15...+17 градусів. Вдень ж пустяться дощі із грозами, температура становитиме +25...+27.

Погода у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що липень розпочнеться і завершиться дощами, а протягом місяця буде і спека, і холод.