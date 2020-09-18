У Києві спалахнула пожежа в квартирі: є жертва та потерпілий

Вікторія Довгань Життя столиці 08:50, 18.09.2020 Оновлено: 09:26, 18.09.2020

У ніч проти 18 вересня в Києві на вулиці Закревського, 71 (район Троєщина) трапилася пожежа в квартирі. У результаті одна людина загинула й одна була госпіталізована.

Кадри з місця подій оприлюднили на сторінці "Інформатора" у Facebook. Зазначається, що вогонь спалахнув на четвертому поверсі дев'ятиповерхового будинку й поширився на 15 квадратних метрів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На місце трагедії прибули чотири машини рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій, проте причина пожежі поки невідома. Решта мешканців будинку не постраждала, на час гасіння вогню вони вийшли на вулицю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у Києві в ніч проти 13 вересня трапилася ще одна пожежа в житловому будинку, у результаті якої одна жінка загинула. Ще 33 жителів столиці вдалося евакуювати й врятувати, четверо з них – діти.

  • Займання почалося на першому поверсі п'ятиповерхівки в квартирі психічно хворої людини, яка неодноразово підпалювала своє житло.

  • А 3 вересня в Шевченківському районі Києва трапилася пожежа в 25-поверховому житловому будинку.

  • Пожежникам вдалося врятувати власника квартири, який виліз на кондиціонер, рятуючись від вогню. Також на місці НП виявили тіло чоловіка.

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