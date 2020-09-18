У Києві спалахнула пожежа в квартирі: є жертва та потерпілий

У ніч проти 18 вересня в Києві на вулиці Закревського, 71 (район Троєщина) трапилася пожежа в квартирі. У результаті одна людина загинула й одна була госпіталізована.

Кадри з місця подій оприлюднили на сторінці "Інформатора" у Facebook. Зазначається, що вогонь спалахнув на четвертому поверсі дев'ятиповерхового будинку й поширився на 15 квадратних метрів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На місце трагедії прибули чотири машини рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій, проте причина пожежі поки невідома. Решта мешканців будинку не постраждала, на час гасіння вогню вони вийшли на вулицю.

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