У Києві спалахнула пожежа в квартирі: є жертва та потерпілий

У ніч проти 18 вересня в Києві на вулиці Закревського, 71 (район Троєщина) трапилася пожежа в квартирі. У результаті одна людина загинула й одна була госпіталізована.
Кадри з місця подій оприлюднили на сторінці "Інформатора" у Facebook. Зазначається, що вогонь спалахнув на четвертому поверсі дев'ятиповерхового будинку й поширився на 15 квадратних метрів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
На місце трагедії прибули чотири машини рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій, проте причина пожежі поки невідома. Решта мешканців будинку не постраждала, на час гасіння вогню вони вийшли на вулицю.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Києві в ніч проти 13 вересня трапилася ще одна пожежа в житловому будинку, у результаті якої одна жінка загинула. Ще 33 жителів столиці вдалося евакуювати й врятувати, четверо з них – діти.
Займання почалося на першому поверсі п'ятиповерхівки в квартирі психічно хворої людини, яка неодноразово підпалювала своє житло.
А 3 вересня в Шевченківському районі Києва трапилася пожежа в 25-поверховому житловому будинку.
Пожежникам вдалося врятувати власника квартири, який виліз на кондиціонер, рятуючись від вогню. Також на місці НП виявили тіло чоловіка.