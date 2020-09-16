У Києві сотні людей "застрягли" у черзі в метро. Фото

Карина Бондаренко Життя столиці 12:15, 16.09.2020 Оновлено: 12:28, 16.09.2020

У Києві 16 вересня утворилася величезна черга в метро на станції "Вокзальна".

Відповідне фото опублікував журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Киянин зазначив, що разом із тим черги в автомати на станції не було і всередині знаходилося мало людей. Це означає, що на вулиці "застрягли" ті, хто хотів заплатити за проїзд готівкою.

"Черга в касу на вокзальній. Разом із тим черги на автомати немає, і всередині мало людей. Тобто, це суто ті, хто хоче за кеш купити квиток або не знає, що можна розрахуватися карткою/телефоном", – написав Рудоманов.

Черга в касу київського метро.
Олександр Рудоманов в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 8 вересня, у київському метро перестали працювати відразу кілька способів оплати за проїзд. У зв'язку з цим на станціях вишикувалися величезні черги.

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