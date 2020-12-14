До Київради скаути принесли Вифлеємський вогонь

У Києві 14 грудня представники скаутської організації "Пласт" принесли до сесійної зали Київської міської ради благодатний Вифлеємський вогонь.

Як повідомляє прес-служба мера міста, скаути передали його Віталію Кличку.

"За традицією, у кінці року пластуни приносять сюди, до Київради, та передають нам Вифлеємський вогонь - як символ добра, що завжди перемагає. Як символ, що надає сил на добрі справи, які ми робимо для нашого міста та його жителів", – заявив Кличко.

У свою чергу в організації "Пласт" відзначили, що вогонь також буде переданий у лікарні, церкви та держустанови, а також на схід України, "де мир цінують найбільше".

Повідомляється, що Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну 13 грудня, .

Відзначимо, що його поширення - міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

Австрійські скаути беруть Вифлеємський вогонь миру з Вифлеєму та на літаку доставляють до Відня. А звідти - передають іншим скаутським організаціям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на новорічні свята-2021 Києві будуть встановлені три тематичні ялинки. За словами засновника проекту FolkUkraine, який є організатором новорічних святкувань у столиці, Ігоря Добруцького, ялинка, встановлена на Софійській площі, уособлює чарівний ліс.