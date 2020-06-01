У Києві скасували запуск міської електрички: названо причину та нову дату

Яра Дорош Життя столиці 10:04, 1.06.2020 Оновлено: 10:05, 1.06.2020

У Києві перенесли початок відновлення руху міської електрички. Її планували запустити вже 1 червня.

Попередньо, електричка розпочне працювати не раніше 7 червня. Про це написала пресслужба "Київпастрансу" на своєму сайті.

"У зв’язку з призупиненням роботи моторвагонного депо "Фастів-1" АТ "Укрзалізниця" на час проведення протиепідемічних заходів працівники підприємства не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів міської електрички", – йдеться у повідомленні.

У Києві скасували запуск міської електрички. Ілюстрація

За інформацією виробничого підрозділу моторвагонного депо "Фастів-1", закінчення ремонту, попередньо, очікується 7 червня. Про точну дату відновлення руху сповістять додатково.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська, Чернівецька області, а також місто Київ станом на 31 травня не були готові до наступного етапу послаблення карантину, введеного у країні через пандемію коронавірусу.

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