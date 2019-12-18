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19 грудня • оновлено в 00:55
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"Яка війна – шахтарі за свою землю встали!" У Києві розгорілася суперечка через перевезення в Росію

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У мережі розв'язали дискусію через те, що з Києва в Росію курсують автобуси приватних перевізників.

Відповідний пост з'явився на сторінці офіцера ЗСУ Анатолія Штефана (позивний "Штірліц") у Twitter. Він показав фото жінки, яка сиділа з рекламою послуг перевізників до РФ.

"Ростов, Сочі, Воронеж, Краснодар, Москва! Поїхали! Автобус у Росію повний, курсує систематично із залізничного вокзалу столиці", – написав Штефан.

Із залізничного вокзалу Києва курсують автобуси в РФ

Із залізничного вокзалу Києва курсують автобуси в РФ

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"Яка війна – шахтарі за свою землю встали!" У Києві розгорілася суперечка через перевезення в Росію

twitter.com/Shtirlitz53

Він також розповів, що жінка з рекламою на запитання про конфлікт на Донбасі заявила йому про "ополченців".

"Запитав у панянки з рекламою про війну. Каже, яка війна, там шахтарі за свою землю встали. Без коментарів", – написав "Штірліц".

"Я б взагалі перекрив", – додав він у коментарях, очевидно, маючи на увазі сполучення з РФ.

"Так ця панянка звідти і приїхала", "Війни ніхто не оголошував – воно й ходило завжди", – відповіли йому користувачі.

"Яка війна – шахтарі за свою землю встали!" У Києві розгорілася суперечка через перевезення в Росію

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"Яка війна – шахтарі за свою землю встали!" У Києві розгорілася суперечка через перевезення в Росію

Скрін коментарів

"Яка війна – шахтарі за свою землю встали!" У Києві розгорілася суперечка через перевезення в Росію

Скрін коментарів

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Україні посилили правила виїзду в Росію – із 1 березня 2020 року громадяни не зможуть відвідувати РФ за внутрішнім паспортом і свідоцтвом про народження.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новини Києва та Київської області Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Київ
Теги
фотографии соцмережі скандали
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Так возьми и перекрой, Штирлиц голодоморный. ))))))))))))))
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Свидомый родственник - горе в семье! факт
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Руденко Вован
Руденко Вован
Парни кто в Киеве,пойдите привафлите эту мразь.
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Руденко Вован, с бабами воюешь победун кнопкодавец?
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