У Києві синоптики зафіксували природний "феномен"

У понеділок, 12 жовтня, за спостереженнями синоптиків спостерігалося найчистіше повітря, починаючи з літнього періоду 2020 року.

Про це УНН повідомив глава Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

"Станом на сьогодні, повітря в місті Києві найкраще, можливо, за весь літній період. Немає досягнення гранично допустимих концентратів ні по пилу, ні по діоксиду сірки, ні по оксиду вуглецю, ні по діоксиду азоту, немає зовсім. Повітря чисте", – розповів метеоролог.

Нагадаємо, що раніше, 11 жовтня, Київ потрапив до п'ятірки міст з найбільш забрудненим повітрям в світі.

Крім того, в столиці назвали три основних забруднювачів повітря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики розповіли про погоду на осінь-2020 в Україні: заморозки та три бабиних літа.