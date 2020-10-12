У Києві синоптики зафіксували природний "феномен"

Олексій Тітофф Життя столиці 17:51, 12.10.2020

У понеділок, 12 жовтня, за спостереженнями синоптиків спостерігалося найчистіше повітря, починаючи з літнього періоду 2020 року.

Про це УНН повідомив глава Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

"Станом на сьогодні, повітря в місті Києві найкраще, можливо, за весь літній період. Немає досягнення гранично допустимих концентратів ні по пилу, ні по діоксиду сірки, ні по оксиду вуглецю, ні по діоксиду азоту, немає зовсім. Повітря чисте", – розповів метеоролог.

Нагадаємо, що раніше, 11 жовтня, Київ потрапив до п'ятірки міст з найбільш забрудненим повітрям в світі.

Крім того, в столиці назвали три основних забруднювачів повітря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики розповіли про погоду на осінь-2020 в Україні: заморозки та три бабиних літа.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

"Слуги народу" зробили на рекламному борді дві помилки в слові. Фотофакт

У мами знову пневмонія після COVID-19, а деякі до цих пір запитують, чи існує він

Порошенка виписали з лікарні після лікування COVID-19: нові деталі про стан

Верещук записала нове відео з парасолькою і "відростила" собі руку

Діти Зеленського відчувають тиск, – власниця Новопечерської школи