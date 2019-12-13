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13 грудня • оновлено в 11:36
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У Києві схвалили бюджет на 2020 рік: скільки й на що виділять

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Депутати Київської міської ради 12 грудня схвалили бюджет столиці на 2020 рік. Місто планує отримати 58,8 млрд гривень надходжень, такою ж буде і частина видатків.

За кошторис міста проголосували 72 депутати. Також Київрада підтримала Програму економічного і соціального розвитку Києва на 2020 рік, про це йдеться на офіційному порталі міста.

Найбільше грошей буде спрямовано на освіту, транспорт та дорожнє господарство, охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство, соціальний захист.

У Києві схвалили бюджет на 2020 рік

У Києві схвалили бюджет на 2020 рік

У 2020 році вирішили виділити рекордну суму на освіту – 21,7 млрд грн, що на 3 млрд грн більше, ніж у 2019 році. У місті продовжать реалізацію проєкту "Гроші ходять за дитиною". На це планують спрямувати 5,1 млрд грн. А на будівництво садків та шкіл, реконструкцію та ремонт закладів, що існують, передбачили понад 2 млрд грн.

На транспорт та дорожнє господарство запланували 10,3 млрд грн. Чимала сума буде спрямована на добудову Подільсько-Воскресенського мосту. Майже 5 млрд грн передбачили на будівництво, ремонт та утримання автодоріг у Києві.

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На охорону здоров’я – 6,7 млрд грн. Зокрема, на закупівлю медичного обладнання спрямують понад 760 млн грн, на капітальний ремонт та капітальні вкладення – більш ніж 960 млн грн, а на медикаменти – понад 1,6 млрд грн.

На житлово-комунальне господарство буде виділено 6,7 млрд грн, а майже 4,5 млрд грн на соціальний захист киян. На міську цільову програму "Турбота" у 2020 році передбачили 2,7 млрд грн. На культуру і мистецтво – 1,6 млрд грн.

Також із 2021 року на реалізацію проєктів "Громадського бюджету" за пропозицією мера Віталія Кличка планується скеровувати 170 млн грн.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Mega Death
Mega Death
С таким бюджетом неудивительно , что мосты не ремонтируют)) . Москва, только от одного туризма получит в 2019 году 1 триллион рублей доходов))
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