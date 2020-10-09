У Києві шматок фасаду старого будинку впав на авто. Фото

У Києві з будинку на Михайлівському провулку відпав шматок фасаду й пошкодив припаркований автомобіль. Із людей ніхто не постраждав.

Про інцидент у Facebook написав користувач Дмитро Ралевський, опублікувавши відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Друзі, будьте обережні біля фасадів старих будинків! Ось таку ситуацію побачив сьогодні на Михайлівському провулку. Добре, що не постраждали люди", – зазначив він.

Фасад осипався зі старого будинку на Михайлівському провулку. Facebook Дмитро Ралевський

Як видно зі знімків, у результаті обвалення фасаду пошкоджень зазнав припаркований під будинком автомобіль. Водночас із розміру каміння можна зрозуміти, що, якби в цей час там перебували люди, НП могла б призвести до серйозніших наслідків.

Шматки фасаду пошкодили авто. Facebook Дмитро Ралевський

Крім цього, місце осипання фасаду не було обгороджено, що теж несе загрозу для перехожих.

Скриншот посту. Facebook Дмитро Ралевський

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 вересня на залізничному вокзалі у Києві біля надземного пішохідного переходу відпала загорожа. Під зазначеною конструкцією проходить колія швидкісного трамваю.