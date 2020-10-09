У Києві шматок фасаду старого будинку впав на авто. Фото

У Києві з будинку на Михайлівському провулку відпав шматок фасаду й пошкодив припаркований автомобіль. Із людей ніхто не постраждав.

Про інцидент у Facebook написав користувач Дмитро Ралевський, опублікувавши відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Друзі, будьте обережні біля фасадів старих будинків! Ось таку ситуацію побачив сьогодні на Михайлівському провулку. Добре, що не постраждали люди", – зазначив він.

Як видно зі знімків, у результаті обвалення фасаду пошкоджень зазнав припаркований під будинком автомобіль. Водночас із розміру каміння можна зрозуміти, що, якби в цей час там перебували люди, НП могла б призвести до серйозніших наслідків.

Крім цього, місце осипання фасаду не було обгороджено, що теж несе загрозу для перехожих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 вересня на залізничному вокзалі у Києві біля надземного пішохідного переходу відпала загорожа. Під зазначеною конструкцією проходить колія швидкісного трамваю.