У Києві школярі будуть кожен день починати зі співу гімну

У школах Києва щоденне виконання гімну стане обов'язковим. Таке рішення прийняли депутати Київської міської ради.

Про це повідомив в Facebook депутат Київської міськради від ВО Свобода Олег Бондарчук. Він заявив, що виконання державного гімну буде виховувати в дітях патріотизм.

"Тільки що в 20-00 Київська міська рада підтримала наш свободівський проект рішення про початок виконання Державного Гімну України в школах міста Києва. Це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління", – написав Бондарчук.

Київська міська рада прийняла рішення про виконання гімну України в столичних школах (Facebook Олега Бондарчука)

Його однопартієць Ігор Мірошниченко в Facebook також зазначив, що тепер кожен день київські школярі будуть починати з виконання гімну.

"Це рішення не є нашим ноу-хау. Наприклад, подібним чином кожен навчальний день починають учні в Сполучених Штатах!" – написав він.

Кожен день в школах Києва буде починатися з гімну України (Facebook Ігоря Мірошниченка)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії розкритикували виконання національного гімну України стюардесою авіакомпанії МАУ в День Незалежності.