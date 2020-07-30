У Києві школярі будуть кожен день починати зі співу гімну

Борис Бондар Життя столиці 22:58, 30.07.2020 Оновлено: 22:58, 30.07.2020

У школах Києва щоденне виконання гімну стане обов'язковим. Таке рішення прийняли депутати Київської міської ради.

Про це повідомив в Facebook депутат Київської міськради від ВО Свобода Олег Бондарчук. Він заявив, що виконання державного гімну буде виховувати в дітях патріотизм.

"Тільки що в 20-00 Київська міська рада підтримала наш свободівський проект рішення про початок виконання Державного Гімну України в школах міста Києва. Це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління", – написав Бондарчук.

Київська міська рада прийняла рішення про виконання гімну України в столичних школах
(Facebook Олега Бондарчука)

Його однопартієць Ігор Мірошниченко в Facebook також зазначив, що тепер кожен день київські школярі будуть починати з виконання гімну.

"Це рішення не є нашим ноу-хау. Наприклад, подібним чином кожен навчальний день починають учні в Сполучених Штатах!" – написав він.

Кожен день в школах Києва буде починатися з гімну України
(Facebook Ігоря Мірошниченка)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії розкритикували виконання національного гімну України стюардесою авіакомпанії МАУ в День Незалежності.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Терористи на Донбасі порушили режим тиші та влаштували провокацію – ООС

Українців чекають три складних роки: якими будуть зарплати, пенсії та ціни

Житель Тернопільщини втретє захворів на COVID-19

На Донбасі помер військовий ЗСУ. Фото

У Залізному Порту напали на нардепа від "Слуги народу" і вдарили в обличчя