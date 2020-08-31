У Києві школи перевірятимуть через коронавірус: Рубан пояснив схему

У школах Києва щотижня будуть проводитися вибіркові перевірки через пандемію коронавірусу.

Про це розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан в коментарі "РБК-Україна". Він зазначив, що станом на 31 серпня такі заклади перевірені і готові до навчального процесу.

"Усі школи запускаються, вони всі по місту Києву готові в повному складі, і щодня буде проводитись аналіз ситуації. Якщо в класі буде зареєстрований COVID-19, то дітей відправлятимуть на самоізоляцію на 14 днів. Всі ці заходи розписані, алгоритм щільний", – пояснив Рубан.

За його словами, схема відпрацьована спільно з Департаментом освіти КМДА. Водночас чиновник закликав батьків звертатися на гарячу лінію Кабміну в разі додаткових "підозр".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рубан вважає, що в Києві після початку навчального року очікується спалах коронавірусу.