У Києві ще у 87 осіб виявили коронавірус: озвучено свіжі дані

У Києві на COVID-19 захворіло ще 87 осіб.

У Києві станом на 19 липня зафіксували 87 нових випадків COVID-19. Загалом у місті вже 6884 заражених коронавірусом.

За минулу добу від хвороби одужало шестеро пацієнтів, але не було зафіксовано жодної смерті. Про це свідчать дані сайту РНБО та Telegram-каналу мера Києва Віталія Кличка.

Так, за останню добу діагноз коронавірус у столиці підтвердився у:

44 жінок віком від 21 до 83 років;

39 чоловіків від 19 до 62 років;

чотирьох хлопчиків віком від 1 до 16 років.

До лікарень Києва госпіталізували 13 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції, під контролем медиків. Поки загадом коронавірус подолали 2366 киян.

Дані щодо коронавірусу в Києві (Telegram-канал Віталій Кличко)

Найбільшу ж кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 18, Печерському – 14 та Дніпровському – 11.

"Те, як змінюється епідеміологічна ситуація, залежить від кожного з нас. Тому, будь ласка, дотримуйтесь простих правил та бережіть себе!" – закликав Кличко.

Водночас іще 47 випадків коронавірусу було виявлено в Київській області, де загальна кількість заражень досягла 3271. Відомо, що на Київщині за останню добу не було летальних випадків від COVID-19. Повністю побороти цю хворобу вдалося ще 53 жителям області.

Статистика щодо коронавірусу в Києві та області (covid19.rnbo.gov.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, угорський лоукостер Wizzair тимчасово припинив польоти з Києва до Будапешта з 17 липня по 16 серпня через стрімке поширення коронавірусу в Україні.