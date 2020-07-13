У Києві ще у 56 осіб виявили коронавірус: Кличко озвучив свіжі дані

У Києві станом на 13 липня кількість заражених коронавірусом зросла до 6238 осіб. За добу виявили 56 нових випадків захворювання.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, зросла ще на 56 осіб. Серед них – четверо медиків. На сьогодні у столиці вже 6238 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – наголосив він.

За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 21 жінка віком від 21 до 75 рокiв, 31 чоловік від 19 до 80 рокiв, а також 12-річна дівчинка, три хлопчики від чотирьох до 17 років. З них до медзакладів столиці госпіталізували дев'ятеро пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів.

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві Telegram/Віталій Кличко

"За минулу добу одужала 51 особа. Всього коронавірус подолали 2109 мешканців Києва", – зазначив мер столиці.

Він додав, що найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі – 13, у Шевченківському – 11, у Дніпровському – сім.

У статистиці, опублікованій на сторінці Кличка у Telegram, зазначається, що у столиці коронавірус забрав життя 124 осіб.

Мер Києва також сказав, що у місті закрили на карантин гуртожиток на вулиці Михайла Бойчука (Київського національного університету технологій та дизайну). Там виявили п'ятьох хворих студентів і 13 контактних осіб. Двох заражених госпіталізували, решта залишилися на самоізоляції. У приміщенні провели дезінфекцію.

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 13 липня було зафіксовано 3068 підтверджених випадків COVID-19.