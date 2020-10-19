У Києві ще майже 400 осіб заразилися COVID-19

Олексій Тітофф Життя столиці 09:54, 19.10.2020 Оновлено: 10:36, 19.10.2020

У Києві станом на ранок 19 жовтня зафіксували 30 848 випадків коронавірусу (COVID-19). За минулу добу хворобу виявили в 385 жителів столиці.

Про це говорять дані на офіційному порталі РНБО. Усього в столиці від захворювання померли 587 пацієнтів (+5 за добу), а одужали – 10 709 (+13).

У Київській області COVID-19 виявили у 12 924 осіб (+240 за добу). Зареєстровано летальних випадків – 286 (+3), побороли хворобу – 7 313 (+117).

Відзначимо, що днем раніше в Києві за добу коронавірус виявили у 453 жителів столиці.

Додамо, що за станом на ранок понеділка, 19 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 303 638 випадків коронавірусної інфекції. З них 4 766 – виявлені за минулу добу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні від коронавірусу до кінця 2020 року може померти до 20 тисяч осіб.

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