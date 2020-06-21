У Києві ще 73 людини захворіли на COVID-19. Свіжі дані за районами

У Києві за останню добу коронавірусну інфекцію діагностували в 73 мешканців міста і було зафіксовано ще одну смерть.

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Загалом станом на 21 червня у столиці підтверджено 4325 випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляється в Telegram-каналі мера Києва Віталія Кличка.

Зазначається, що з початку пандемії від ускладнень коронавірусу померли 98 киян.

Серед нових хворих: 41 жінка віком від 21 до 85 років, 28 чоловіків віком від 22 до 83 років, 3 дівчинки, яким 1, 4 і 11 років, і 9-річний хлопчик.

Карта поширення COVID-19 по районах Києва (Telegram-канал Віталія Кличка)

Відомо, що серед захворілих є і троє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів, інші хворі перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Водночас найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 15, Святошинському та Дніпровському – 12, у Печерському – 10 випадків.

Дані щодо захворюваності коронавірусом у Києві (Telegram-канал Віталія Кличка)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дев'ять областей та Київ не готові до наступного етапу послаблення карантинних заходів.