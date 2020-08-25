У Києві – ще 130 випадків коронавірусу. Статистика на 25 серпня

У Києві станом на ранок 25 серпня зафіксували 12153 випадки COVID-19. За минулу добу захворювання виявили у 130 жителів столиці.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram. Він закликав людей не бути легковажними, дотримуватися елементарних правил та берегти себе.

"В 130 мешканців Києва виявили коронавірус минулої доби. Дві людини померли. Всього коронавірус забрав життя 172 киян. На сьогодні в столиці вже 12153 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

Коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 72 жінки віком від 19 до 75 років, 50 чоловіків віком від 18 до 81 року, а також дві дівчинки шести та 14 років, шість хлопчиків від восьми до 17 років. До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнтів.

"Одужали за добу 27 хворих. Загалом коронавірус подолали 3853 киянина", – відзначив мер столиці.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 24, в Деснянському, Дніпровському – по 20, у Дарницькому та Святошинському – по 15.

Кличко написав про ситуацію з коронавірусом у столиці Скріншот

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 25 серпня було підтверджено вже 5115 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 90 осіб.