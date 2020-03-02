На станціях метро у Києві з’явились плакати з інформацією про коронавірус COVID-19, зокрема, мова на них йде про профілактику, інфікування та поширення захворювання.

Про це написало УНН. Так, на плакатах вказано, як можна знизити ризик інфікування коронавірусом та захистити інших від цього (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Також у таких нагадуваннях детально описано, чи варто взагалі, як та коли одягати медичну маску, як безпечно харчуватися та подорожувати.

У Києві розвісили плакати про коронавірус УНН

Як повідомив журналіст OBOZREVATEL, схожі плакати із порадами про те, як не підхопити коронавірус, розвісили й у деяких житлових будинках столиці України. Зокрема, вони з'явилися у Дарницькому районі, на вулиці Петра Григоренка.

У Києві розвісили плакати про коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко розповів, що у столиці уже підготували бокси в інфекційних відділеннях лікарень, які зможуть приймати людей на карантин і лікування у випадку можливого розповсюдження коронавірусу. Він наголосив, що у місті випадків інфікування не зареєстровано.

Водночас у Києві через коронавірус люди почали масово розкуповувати санітарні маски. Дехто навіть брав по 200 штук одразу.

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