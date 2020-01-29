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29 січня • оновлено в 15:57
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У Києві розпочався марш пам'яті Героїв Крут: перше відео й фото

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У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Сам бій відбувся 102 роки тому (щоб подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).

Марш розпочався біля заводу "Арсенал", який відіграв значну роль того трагічного дня. Його учасники традиційно вирушили до Аскольдової могили, де поховані студенти, яких розстріляли більшовики.

У Києві розпочався марш пам'яті Героїв Крут

У Києві розпочався марш пам'яті Героїв Крут

Цензор.нет

На марш вийшла майже сотня людей. Майже половина з них – курсанти Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Чимало учасників – представники громадських та патріотичних організацій.

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У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

Цензор.нет

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

Цензор.нет

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

Цензор.нет

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

Цензор.нет

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

Цензор.нет

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

Цензор.нет

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

Цензор.нет

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

Цензор.нет

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

Цензор.нет

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

Цензор.нет

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

Цензор.нет

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

Цензор.нет

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

Цензор.нет

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

У Києві в День пам’яті Героїв Крут, 29 січня, розпочався марш пам'яті Героїв Крут

Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 29 січня 1918 року відбувся бій під Крутами. Тоді 600 українських студентів не тільки зупинили чотиритисячну армію більшовиків, а й уповільнили приєднання України до "червоної" Росії.

  • Починаючи з 2004 року, Україна віддає шану першим "кіборгам" в День пам'яті Героїв Крут.

  • Президент України Володимир Зеленський вже вшанував пам'ять українських Героїв, які загинули в бою під Крутами в 1918 році. Глава держави поклав квіти до Пам'ятного хреста Героям Крут.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва та Київської області День пам'яті Героїв Крут
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
29 янвapя 1944 гoдa: (-) вoйcкaми 2-гo Укpaинcкoгo фpoнтa в хoдe Кopcyнь-Шeвчeнкoвcкoй oпepaции ocвoбoждeн гopoд Смeлa (Чepкaccкaя oблacть Укpaины); (-) бaндepoвцы пoлyчили oт нeмцeв пpикaз бopoтьcя c пapтизaнaми: "Обycлoвлeнa зaдaчa УПA: пoдaвлeниe coвeтcких бaнд" (пpикaз нeмeцкoгo 13-гo apмeйcкoгo кopпyca 1-ц № 299/4). Нo coглacнo Вятpoвичy, Кpacнaя apмия нecлa "oккyпaцию", a УПA бopoлacь зa "cвoбoдy". Пoжaлyйcтa, нe пepeпyтaйтe.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Согнали бюджетников автоматами на марш и довольны
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
А в папахе и дубленке ветеран битвы?
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