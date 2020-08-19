У Києві розгорілася пожежа в 4-поверховому житловому будинку, вогонь перекинувся на дах

У Києві на вул. Великій Васильківській 19 серпня сталася пожежа в квартирі на останньому поверсі чотириповерхового житлового будинку.

Вогонь поширився на дах будівлі, повідомила пресслужба КМДА на офіційному сайті (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пожежа з висоти пташиного польоту. Скріншот відео "Страны"

Надзвичайна подія сталася на вул. Великій Васильківській. Скріншот відео "Страны"

Біля палаючої будівлі зібралися люди. Скріншот відео "Страны"

Повідомлення про надзвичайну подію в будинку № 85-87 надійшло на лінію рятувальників о 18:14. Площа пожежі, за останніми даними, склала не менше 200 кв. м.

У процесі ліквідації були врятовані двоє осіб, ще 15 відведено на безпечну відстань.

Рятувальники на місці пожежі. Страна

Із ліквідацією вогню виникли труднощі. Страна

Локалізація загоряння ускладнена дерев'яними перекриттями в будинку, через що пожежа швидко розповсюджується.

На місці працюють 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 рятувальників.

Пожежа почалася з квартири на останньому поверсі. Інформатор Київ

Людей з будівлі евакуювали. Інформатор Київ

Фото з місця пожежі. Інформатор Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Гранд-Прері в американському штаті Техас 19 серпня сталася пожежа на складах великого заводу з виробництва поліетилену Poly America.