У Києві розгорілася пожежа в 4-поверховому житловому будинку, вогонь перекинувся на дах

Дар'я Дурова Життя столиці 20:33, 19.08.2020 Оновлено: 21:00, 19.08.2020

У Києві на вул. Великій Васильківській 19 серпня сталася пожежа в квартирі на останньому поверсі чотириповерхового житлового будинку.

Вогонь поширився на дах будівлі, повідомила пресслужба КМДА на офіційному сайті (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пожежа з висоти пташиного польоту.
Скріншот відео "Страны"
Надзвичайна подія сталася на вул. Великій Васильківській.
Скріншот відео "Страны"
Біля палаючої будівлі зібралися люди.
Скріншот відео "Страны"

Повідомлення про надзвичайну подію в будинку № 85-87 надійшло на лінію рятувальників о 18:14. Площа пожежі, за останніми даними, склала не менше 200 кв. м.

У процесі ліквідації були врятовані двоє осіб, ще 15 відведено на безпечну відстань.

Рятувальники на місці пожежі.
Страна
Із ліквідацією вогню виникли труднощі.
Страна

Локалізація загоряння ускладнена дерев'яними перекриттями в будинку, через що пожежа швидко розповсюджується.

На місці працюють 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 рятувальників.

Пожежа почалася з квартири на останньому поверсі.
Інформатор Київ
Людей з будівлі евакуювали.
Інформатор Київ
Фото з місця пожежі.
Інформатор Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Гранд-Прері в американському штаті Техас 19 серпня сталася пожежа на складах великого заводу з виробництва поліетилену Poly America.

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