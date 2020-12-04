У Києві роблять найбільшу кількість тестів на COVID-19 в Україні, – Кличко

У Києві робить найбільшу кількість тестувань на COVID -19 в Україні – 430 тестів на 100 тисяч жителів.

Про це під час брифінгу в п'ятницю, 4 грудня, повідомив глава столиці Віталій Кличко.

"Від початку пандемії в комунальних медзакладах і лабораторному центрі дослідили понад 255 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР. А на виявлення антитіл – ІФА-тестів – зробили майже 86 тисяч", – зазначив київський мер.

Кличко додав, що тести ПЦР і ІФА також роблять в приватних клініках і лабораторіях. При цьому в місті функціонують мобільні бригади медиків, які забирають зразки матеріалу для дослідження у пацієнтів вдома.

"З початку роботи вони відібрали майже 155 тисяч зразків біоматеріалу для ПЛР-тестів", – акцентував він.

Відзначимо, що в Києві 4 грудня зафіксували 1 374 нових випадки інфікування коронавірусом. З початку епідемії підтвердили хворобу у 76 750 киян.

Раніше повідомлялося, що за час пандемії в Києві коронавірусом занедужало 3 072 медика, шестеро померли.

Як писав OBOZREVATEL, якщо в Україні введуть локдаун, в Києві, швидше за все, закриють школи і дитячі садки, а також обмежать роботу метро.