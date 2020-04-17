Коронавірус у Києві перетнув позначку в 705 осіб: Кличко озвучив статистику

У Києві станом на 17 квітня від коронавірусу COVID-19 одужали вже 30 осіб, але водночас кількість випадків захворювання сягнула 705, з яких 12 – летальні.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. Ще день тому в Києві було тільки 12 людей, які змогли "перемогти" COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 61 особу. З них семеро – медики. Загалом у Києві вже 705 підтверджених випадків COVID-19", – підкреслив Кличко.

Коронавірус у Києві перетнув позначку в 705 осіб. Ілюстрація

За його словами, занедужали: 31 жінка віком від 20 до 97 років, 28 чоловіків віком від 19 до 71 року та двоє хлопців, яким по 12 років. Мер додав, що до лікарень було госпіталізовано 16 пацієнтів, інші під контролем медиків залишилися на самоізоляції.

"Зазначу, що в столиці від коронавірусу на сьогодні одужали 30 людей. Добра новина", – заявив Кличко.

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

Він також сказав, що за добу в Києво-Печерській лаврі зареєстрували ще сім заражень COVID-19, а Троїцький Іонинський монастир вирішили закрити на карантин через спалах захворювання.

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 17 квітня зафіксували 958 випадків коронавірусу COVID-19.