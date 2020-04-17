У Києві різко зросла кількість осіб, які одужали від коронавірусу

У Києві станом на 17 квітня від коронавірусу COVID-19 видужали вже 30 осіб. Але водночас кількість випадків захворювання сягнула до 705, з яких 12 – летальні.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Ще добу тому у Києві було тільки 12 людей, які змогли "перемогти" COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 61 особу. З них семеро – медики. Загалом у Києві вже 705 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

За його словами, захворіли: 31 жінка віком від 20 до 97 років, 28 чоловіків віком від 19 до 71 року та двоє хлопців, яким по 12 років. Мер столиці додав, що до лікарень було госпіталізовано 16 пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції, під контролем медиків.

"Зазначу, що в столиці від коронавірусу на сьогоднішній день одужали 30 людей. Добра новина", – заявив Кличко.

Він також сказав, що за добу у Києво-Печерській лаврі зареєстрували ще сім випадків COVID-19, а Троїцький Іонинський монастир вирішили закрити на карантин через спалах захворювання.

Новина оновлюється.

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