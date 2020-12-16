У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19 за добу

За минулу добу, 15 грудня, коронавірусом у Києві заразилися 1858 осіб – на 300 більше, ніж за день до цього.

У Київській області зафіксували 705 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 95 160 осіб, в області – 50 040 хворих.

Померла від COVID-19 в Києві всього 1631 особа (+21 за добу). Продовжують боротися з вірусом 63 979 інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні кількість хворих коронавірусом за добу знову піднялося до 10 тисяч. Всього в країні з початку пандемії заразилися майже 920 тисяч осіб.