У Києві різко зміниться погода: синоптики попередили про небезпеку

У Києві 13 березня раптово зміниться погода. У столиці України підійметься сильний вітер.

Про це написала пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві із посиланням на Укргідрометцентр. У місті оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

"У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 березня пориви вітру 15-18 м/с", – йдеться у повідомленні.

У Києві різко зміниться погода. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Києва у березні прийде справжня весна – потепліє, замість снігу йтиме хіба що дощ, частіше буде сонячна погода.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал