Головна Новини
13 березня • оновлено в 11:57
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

У Києві різко зміниться погода: синоптики попередили про небезпеку

Читати матеріал російською

У Києві 13 березня раптово зміниться погода. У столиці України підійметься сильний вітер.

Про це написала пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві із посиланням на Укргідрометцентр. У місті оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

"У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 березня пориви вітру 15-18 м/с", – йдеться у повідомленні.

У Києві різко зміниться погода. Ілюстрація

У Києві різко зміниться погода. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Києва у березні прийде справжня весна – потепліє, замість снігу йтиме хіба що дощ, частіше буде сонячна погода.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги