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У Києві різко зміниться погода: оголошено штормове попередження

17.4тЧитати матеріал російською

У Києві та області 13 червня після сильної спеки та засухи відбудеться різка погодна зміна, через що оголосили штормове попередження.

Відповідне повідомлення опублікували на сторінці ДСНС у Києві у Facebook. У зв'язку з цим містян попросили дотримуватися правил поведінки в умовах негоди.

"За даними Укргідрометцентру, у Києві в найближчу годину (з 15:00. — Ред.) і до кінця 13 червня буде гроза", — уточнили рятувальники.

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Температура повітря при цьому становитиме близько 30 градусів. У п'ятницю, згідно з прогнозом, опади не очікуються, а 15 червня знову може бути гроза. Опади в цей день будуть і на Заході.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, 14 червня на території України очікується спекотна погода, місцями пройдуть дощі. Протягом дня температура повітря прогріється до +30... +35 градусів.

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Місце
УкраїнаКиїв
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