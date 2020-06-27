У Києві різко збільшилася кількість заражених COVID-19: свіжа статистика

Станом на ранок 27 червня коронавірус у Києві підтвердили у 4 866 осіб. З них у 142 захворювання виявили за останню добу, що на 27 більше, ніж за день до цього.

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Від COVID-19 померло всього 102 пацієнти. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

Захворіли:

72 жінки у віці від 19 до 75 років;

60 чоловіків від 21 до 94 років;

шість дівчаток від 9 до 16 років і чотири хлопчики від 2 до 15 років.

Також коронавірусну інфекцію діагностували у чотирьох медиків.

Найбільше випадків зараження за минулу добу зафіксували в Дніпровському районі – 21, в Деснянському – 20. А також в Печерському і Дарницькому районах – по 19 випадків.

Раніше OBOZREVATEL писав, що через зростання щоденної захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні карантин можуть посилити в 13 областях.