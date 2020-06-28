У Києві різко впала кількість нових хворих на коронавірус: свіжі дані

Тимур Григоренко Життя столиці 10:02, 28.06.2020 Оновлено: 10:13, 28.06.2020

Станом на ранок, 28 червня, в Києві зафіксовано 69 нових випадків захворювання на COVID-19. Добою раніше у місті було зареєстровано 142 випадки інфікування.

Всього у столиці захворіло 4935 осіб. Також за добу померло четверо пацієнтів. Одужали за минулу добу 57 людей. Усього коронавірус подолали 1547 мешканців столиці, передає пресслужба мера міста Віталія Кличка.

Захворіли у Києві:

  • 34 жінки віком від 22 до 86 років

  • 33 чоловiк від 21 до 85 років

  • 6-річна дівчинка і хлопчик, якому 14 років.

Також захворіли двоє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 14 хворих.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 16, Деснянському та Оболонському – по 9 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 28 червня в Україні офіційно підтверджено 42 982 випадки коронавірусної інфекції. З них 917 були виявлені за минулу добу.

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