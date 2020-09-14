У Києві різко впала кількість нових хворих на COVID-19

У Києві станом на ранок 14 вересня зафіксували 17 429 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили ще в 168 жителів столиці, що значно нижче, ніж за день до цього (310).

Відповідні дані з'явилися на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Всього в Києві зафіксовано 269 летальних випадків, спричинених COVID-19. З них за минулу добу – три.

У столиці від коронавірусу одужали вже 5305 жителів. За минулу добу хворобу подолали 24 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок понеділка, 14 вересня, в Україні офіційно підтверджено 156 797 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 462 – виявлено за минулу добу.