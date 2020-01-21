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21 січня • оновлено в 20:42
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У Києві різко погіршиться погода: водіям зробили важливе попередження

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У середу, 22 січня, в Києві очікується дощ з мокрим снігом.

Про це повідомив "Київавтодор", закликавши бути обережними через імовірність ожеледиці на дорогах.

Днем буде +3 градуси, а вночі -1. Увечері крім мокрого снігу очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с.

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"Київавтодор" готовий до посилення снігу. У нас 418 одиниць снігоприбиральної техніки. Закликаємо водіїв бути уважними на дорогах", – сказано в повідомленні.

У Києві різко погіршиться погода: водіям зробили важливе попередження

Як повідомляв OBOZREVATEL, лютий 2020 року обіцяє таку ж аномально теплу погоду в Україні, як і в перші два місяці зими.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Погода в Києві
Місце
Україна Київ
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