У Києві різко побільшало хворих на пневмонію: більш як сотня за тиждень

У Києві станом на 22 травня різко зросла кількість хворих на пневмонію.

Про це розповів мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 22 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. Він закликав киян піклуватися про своє здоров'я (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Хочу повідомити, що кількість захворювань на пневмонію в місті зростає. Тільки за цей тиждень, з понеділка, госпіталізовано 167 людей із цим діагнозом. Загалом у стаціонарах лікуються 307 хворих на пневмонію", – підкреслив Кличко.

У Києві різко побільшало хворих на пневмонію. Ілюстрація med-expert.com.ua

"Медики пояснюють це тим, що з потеплінням люди масово виходять відпочивати на природу. І часто не бережуться", – додав він.

Також мер столиці наголосив, що наразі в Києві ПЛР-тести на коронавірус роблять не тільки особам із підозрою на це захворювання, а й усім із пневмонією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 22 травня зафіксували 3866 підтверджених випадків COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 2522, а на територї області – до 1344.