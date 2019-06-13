У Києві раптово закрили скляний диво-міст: що трапилося

У четвер, 13 червня, у Києві закрили скляний пішохідно-велосипедний міст, який розташований між Хрещатим парком і Володимирською гіркою.

Причина — регламентні ремонтні роботи, попередньо його відкриють у п'ятницю ввечері, 14 червня, повідомляє "Інформатор".

Наразі конструкцію з двох боків закрили огорожами, туди не можна пройти. На місці чергує муніципальна охорона (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Скляний міст у Києві закрили "Інформатор"

Скляний міст у Києві закрили "Інформатор"

Охоронці розповіли, що ремонт почнуть ближче до вечора 13 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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