У Києві раптово закрили скляний диво-міст: що трапилося

У четвер, 13 червня, у Києві закрили скляний пішохідно-велосипедний міст, який розташований між Хрещатим парком і Володимирською гіркою.
Причина — регламентні ремонтні роботи, попередньо його відкриють у п'ятницю ввечері, 14 червня, повідомляє "Інформатор".
Наразі конструкцію з двох боків закрили огорожами, туди не можна пройти. На місці чергує муніципальна охорона (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).
Скляний міст у Києві закрили
"Інформатор"
Скляний міст у Києві закрили
"Інформатор"
Охоронці розповіли, що ремонт почнуть ближче до вечора 13 червня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Новий міст тріснув тричі за два дні після відкриття, яке відбулося 25 травня. Спочатку тріснуло два захисних шари, а потім ще одне скло було пошкоджене після демонтажу уламків.
Після цього на мосту поміняли три скла. Також влада Києва розглядає варіант заміни пошкодженого скла на броньоване.
Українці вважають, що у руйнуванні нового пішохідно-велосипедного мосту винні вандали.
Навколо будівництва шляхопроводу спалахнули кілька гучних скандалів. Спочатку ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що міст суперечить законодавству, оскільки нібито може порушити світову спадщину Софії Київської.
Пізніше швейцарські архітектори заявили, що проект мосту нібито був узятий з їхніх креслень.
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