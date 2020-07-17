У Києві раптово померла молода волонтерка
Волонтерка Наталія Іванова померла у Києві.
У Києві у п’ятницю, 17 липня, померла волонтерка Наталія Іванова, яка допомагала українським захисникам на Донбасі.
Серце жінки зупинилося на 35-му році життя. Про трагічну звістку повідомив її знайомий Назар Приходько на сторінці у Facebook.
"Ну як так... як? Пішла на небо моя подруга, знана волонтерка Наталка Іванова. Просто зупинилося серце. Їй було 35. Моя ровесниця... Косить наше Волонтерське Братерство і Сестринство... Нерви, стреси...", – написав він.
Чоловік зазначив, що загибла була доброю, щирою, справжньою людиною. Водночас він звернувся до українців із проханням допомогти рідним Іванової у такий нелегкий час.
"У Наталчиної родини не дуже з грошима, тому дуже прошу, друзі, передовсім волонтери, допоможіть хто як може", – закликав Приходько.
Повідомлення про смерть Наталії Іванової (Facebook Назар Приходько)
Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня у лікарні Києва помер український волонтер АТО Віталій Панич. Він перебував у реанімації з пневмонією, печінковою та нирковою недостатністю.