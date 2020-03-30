У Києві протягом тижня різко похолодає: очікуються заморозки і сніг

У Києві з понеділка, 30 березня, і до п'ятниці, 3 квітня, буде похмура та прохолодна погода із заморозками вночі.

Ймовірно, у ніч на 31 березня у столиці України навіть піде сніг. Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру.

Увесь тиждень буде похмуро, сонце не визиратиме з-за хмар. У понеділок вночі, 30 березня, очікується +4...+6 градусів, а вдень температура підійметься до +8...+10. Водночас буде сильний вітер 7-12 м/с.

У Києві протягом тижня різко похолодає. Ілюстрація

У вівторок вночі, 31 березня, ймовірно, піде сніг, а температура опуститься до -2...-4. Вдень ж очікується +3...+5 градусів. У середу, 1 квітня, погода буде аналогічною, тільки опади не передбачаються.

У четвер, 2 квітня, трішки потеплішає: нічна температура буде в межах -1...-3, а денна – близько +5...+7. У п'ятницю вночі, 3 квітня, буде -1...+1 градус, а вдень +9...+11. В усі ці дні вітер буде доволі слабким.

Прогноз погоди у Києві на тиждень Скріншот/Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, літо прийде в Україну ще під час календарної весни – у травні, з червня погода буде досить мінливою.

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