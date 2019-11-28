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29 листопада • оновлено в 11:15
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У Києві Протасів Яр раптово засипало снігом: приголомшливі фото

3.6т
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У Києві у четвер, 28 листопада, почали вкривати снігом Голосіївську гірку і схил у Протасовому Яру, де щороку влаштовують лижні катання.

Про це повідомили на сторінці "Типове Голосієво – Київ" в Facebook. У мережі опублікували приголомшливі фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Нижню частину Голосіївської гірки планують відкрити для відвідувачів вже наступного дня – у п'ятницю, 29 листопада.

У Києві Протасів Яр раптово засипало снігом

У Києві Протасів Яр раптово засипало снігом

Типове Голосієво – Київ/Pro Boardshop

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У Києві 28 листопада почали вкривати снігом Голосіївську гірку і схил у Протасовому Яру

У Києві 28 листопада почали вкривати снігом Голосіївську гірку і схил у Протасовому Яру

Типове Голосієво – Київ/Pro Boardshop

Пост у мережі

Пост у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві перший сніг випав ще 7 жовтня. А 31 жовтня явище у столиці України помітили вдруге.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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