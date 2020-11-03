Прорив 40-річної тепломагістралі в Києві: без опалення залишилися 50 будинків

Obozrevatel Життя столиці 16:36, 3.11.2020 Оновлено: 16:58, 3.11.2020

Унаслідок прориву трубопроводу 3 жовтня без гарячої води й опалення залишилися 50 будинків у Голосіївському районі Києва.

Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі "Київтеплоенерго", пошкоджений трубопровід діаметром 450 міліметрів експлуатується 42 роки.

"Сьогодні о 11:10 відбулося експлуатаційне пошкодження трубопроводу з витоком теплоносія на проїжджу частину на проспекті Академіка Глушкова, 10. Аварійна бригада Київтеплоенерго оперативно прибула на місце та локалізувала пошкодження. Зараз розпочато ремонтні роботи. Їх планують завершити завтра до кінця дня", – повідомили в пресслужбі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Святошинському районі Києва 3 жовтня унаслідок прориву тепломагістралі окропом була затоплена вулиця біля столичного Іподрому.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Тищенко з помилками привітав Усика з перемогою через два дні

В Україні по-новому будуть штрафувати за маски: "слуги" ухвалили законопроєкт у першому читанні

У Відні відбувся масовий теракт: усі подробиці, фото та відео

Зеленський посварився з режисером із РФ через війну в Карабасі: раніше були друзями

Конституційна криза в Україні: Зеленський і Разумков поставили "слуг" перед складним вибором