У Києві прорвало тепломагістраль: вулицю затягнуло густим паром

Obozrevatel Життя столиці 13:31, 3.11.2020

У Святошинському районі Києва 3 жовтня в результаті прориву тепломагістралі окропом була затоплена вулиця біля столичного Іподрому.

Як повідомляє Київ Оперативний, прорив стався поряд з новобудовою (щоб подивитися відео доскролльте до кінця сторінки).

Через низьку температуру повітря вулицю, де сталася аварія, затягнуло паром.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві 3 жовтня через "мінування" евакуювали відвідувачів ТРЦ "Глобус".

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