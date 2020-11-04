У Києві прорвало теплотрасу біля школи. Фото

У Голосіївському районі Києва прорвало теплотрасу 3 листопада біля школи № 269.

Як пишуть жителі навколишніх будинків у соціальній мережі, комунальники викопали яму для ремонту труби, але встановили ненадійні огорожі, тому учням може загрожувати небезпека.

У коментарі OBOZREVATEL у пресслужбі "Київтеплоенерго" погодилися з тим, що встановлені загородження не можуть зупинити людей.

Водночас у компанії наголосили, що хочуть закінчити ремонтні роботи до кінця доби 4 листопада.

"Максимальний термін робіт, якщо виникнуть проблеми, можливий до полудня 5 листопада", – повідомили в пресслужбі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що внаслідок прориву трубопроводу 3 листопада без гарячої води й опалення залишилися 50 будинків у Голосіївському районі Києва.