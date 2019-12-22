Ельфи і білі ведмеді: в Києві пройшов перший новорічний парад-2020

У Києві в неділю, 22 грудня, відбувся перший новорічний парад, участь у якому взяли близько сотні костюмованих персонажів.

Учасники Borjomi New Year Parade пройшлися від парку Тараса Шевченка до Софійської площі, передає "Укрінформ" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Героїв супроводжував оркестр, а за самим дійством уздовж маршруту спостерігали кілька сотень людей.

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Як зазначили організатори, в рамках параду проводився конкурс на кращий новорічний костюм. Головним призом стала поїздка на двох у Буковель.

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Нагадаємо, у зв'язку зі святкуванням із 13:30 до 16:00 було заборонено рух транспорту на вулиці Володимирській. Рух перекрили від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку № 19 на Володимирській.

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL, 19 грудня в Києві урочисто запалили новорічну ялинку на Софійській площі. Цього року дерево прикрасили близько 750 іграшок у вигляді цукерок і гірлянди теплого кольору.

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