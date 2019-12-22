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22 грудня • оновлено в 17:14
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Ельфи і білі ведмеді: в Києві пройшов перший новорічний парад-2020

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У Києві в неділю, 22 грудня, відбувся перший новорічний парад, участь у якому взяли близько сотні костюмованих персонажів.

Учасники Borjomi New Year Parade пройшлися від парку Тараса Шевченка до Софійської площі, передає "Укрінформ" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Героїв супроводжував оркестр, а за самим дійством уздовж маршруту спостерігали кілька сотень людей.

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Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Як зазначили організатори, в рамках параду проводився конкурс на кращий новорічний костюм. Головним призом стала поїздка на двох у Буковель.

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Нагадаємо, у зв'язку зі святкуванням із 13:30 до 16:00 було заборонено рух транспорту на вулиці Володимирській. Рух перекрили від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку № 19 на Володимирській.

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL, 19 грудня в Києві урочисто запалили новорічну ялинку на Софійській площі. Цього року дерево прикрасили близько 750 іграшок у вигляді цукерок і гірлянди теплого кольору.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новини Києва та Київської області Новий рік
Місце
Україна Київ
Теги
фотографии Новий Рік-2020 видео
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