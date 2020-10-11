У Києві пройшла акція на підтримку політв'язнів Білорусі. Фоторепортаж

Борис Бондар Життя столиці 18:13, 11.10.2020 Оновлено: 18:14, 11.10.2020

У центрі Києва на Майдані Незалежності пройшла акція солідарності з політв'язнями в Білорусі.

Кілька десятків людей прийшли на площу з білоруськими прапорами. Багато хто тримав у руках плакати "Свободу політв'язням!" і "Жыве Білорусь", "Свободу Статкевичу!"

Учасники акції скандували "Свободу політв'язням", "Верым, можам, пераможам!", "Жыве Беларусь" і "Слава Україні".

Акція на підтримку політв'язнів Білорусі
Цензор.нет
На Майдан вийшло кілька десятків людей
Цензор.нет
Багато хто тримав у руках плакати
Цензор.нет
Люди вийшли з прапорами Білорусі
Цензор.нет
Учасники вимагали звільнити політв'язнів
Цензор.нет
Учасники акції скандували "Жыве Белорусь"
Цензор.нет
Акція пройшла 11 жовтня на Майдані
Цензор.нет
Учасники акції також тримали карикатури на Олександра Лукашенка
Цензор.нет
Акція солідарності з політв'язнями Білорусі
Цензор.нет
Свободу всім білоруським політв'язням
Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 11 жовтня, на 64-й день протестів через вибори, в Мінську та інших містах Білорусі було оголошено загальнонаціональний Марш Гордості проти чинної влади.

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