У Києві пройшла акція на підтримку політв'язнів Білорусі. Фоторепортаж

Борис Бондар
Борис Бондар
Життя столиці
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На Майдані пройшла акція солідарності з білоруськими політв'язнями

У центрі Києва на Майдані Незалежності пройшла акція солідарності з політв'язнями в Білорусі.

Кілька десятків людей прийшли на площу з білоруськими прапорами. Багато хто тримав у руках плакати "Свободу політв'язням!" і "Жыве Білорусь", "Свободу Статкевичу!"

Учасники акції скандували "Свободу політв'язням", "Верым, можам, пераможам!", "Жыве Беларусь" і "Слава Україні".

Акція на підтримку політв'язнів Білорусі
На Майдан вийшло кілька десятків людей
Багато хто тримав у руках плакати
Люди вийшли з прапорами Білорусі
Учасники вимагали звільнити політв'язнів
Учасники акції скандували "Жыве Белорусь"
Акція пройшла 11 жовтня на Майдані
Учасники акції також тримали карикатури на Олександра Лукашенка
Акція солідарності з політв'язнями Білорусі
Свободу всім білоруським політв'язням

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 11 жовтня, на 64-й день протестів через вибори, в Мінську та інших містах Білорусі було оголошено загальнонаціональний Марш Гордості проти чинної влади.

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