У Києві пройшла акція на підтримку політв'язнів Білорусі. Фоторепортаж

У центрі Києва на Майдані Незалежності пройшла акція солідарності з політв'язнями в Білорусі.

Кілька десятків людей прийшли на площу з білоруськими прапорами. Багато хто тримав у руках плакати "Свободу політв'язням!" і "Жыве Білорусь", "Свободу Статкевичу!"

Учасники акції скандували "Свободу політв'язням", "Верым, можам, пераможам!", "Жыве Беларусь" і "Слава Україні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 11 жовтня, на 64-й день протестів через вибори, в Мінську та інших містах Білорусі було оголошено загальнонаціональний Марш Гордості проти чинної влади.