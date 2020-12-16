У Києві пройде виставка Різдво, казки та чудернацькі звірі '

У музеї-майстерні Івана Кавалерідзе на Андріївському відкрилася виставка до Різдва Христова робіт самобутньої української художниці Oksana Fursa / Оксани Фурса.

У галереї представлені найвідоміші роботи із серії "Печворг", "Місячне мереживо", "Пори року" та "Чудо звірі", які прекрасно демонструють синтез сучасного мистецтва з мотивами і колоритом українського фольклору.

Виставка "Різдво, казки та чудернацькі звірі" в переддень Різдва - справжній подарунок любителям мистецтва і, звичайно ж, дітям.

Картини, виконані в оригінальній техніці, наповнені якимось незвичайним світлом, грою кольору і передають відчуття, характерні для дитячого сприйняття дійсності. Недарма кожен глядач стверджує, що перебуваючи поруч з картинами Oksana Fursa / Оксани Фурса подумки повертається до кращих моментів свого дитинства.

Виставка "Різдво, казки та чудернацькі звір і"- чудовий подарунок для всієї родини в переддень Різдва. Зарядіться позитивними емоціями! Бо часом нам так не вистачає дитячої безпосередності, коли ми дивилися на світ широко розкритими очима, дивуючись і радіючи казці під назвою життя.

Творити Різдвяну іграшку - це магія, адже ми стаємо учасниками чарівної зимової казки.

Даруйте рідним, друзям і партнерам ялинкові іграшки з картинами робіт Оксани Фурса, а авторські новорічні листівки стануть не просто приємною несподіванкою, а прекрасної сімейною традицією, пам'яттю і яскравим спогадом про прекрасну виставці "Різдво, казки та чудернацькі звірі".