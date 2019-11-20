У Києві пройде Red Bull #ДійШвидко: як запускати успішні стартапи

26 листопада, о 19:00, в UNIT.City відбудеться вже четвертий київський "Red Bull #ДійШвидко". Дмитро Деркач, Марина Батуринець, Максим Сердюк та Василь Гроголь розкажуть як створювати та запускати успішні проекти, реалізовувати ідеї та швидко перетворювати мрії в цілі, а цілі втілювати в реальність.
Цьогорічна серія заходів " Red Bull #ДійШвидко" збере self-made професіоналів, які зможуть розповісти про свої проекти: як вони починали та яким був перший крок, що передував створенню, і як вони не втрачали мотивації при перших складнощах.
Герої проекту Red Bull #ДійШвидко дивляться на справи під зовсім іншим кутом і точно знають, як діяти швидко.
Що робити?
Діяти швидко!
Не зволікати, бути ефективним та приймати рішення.
Учасники почують надихаючі історії креативних та талановитих підприємців, стартаперів та менеджерів з різних сфер.
СЕРЕД СПІКЕРІВ:
Дмитро Деркач - співвласник мережі кінотеатрів Планета Кіно
Марина Батуринець - засновниця школи Bazilik
Максим Сердюк - головний редактор онлайн-медіа "Слух"
Василь Гроголь - готельєр, виконавчий директор BURSA Hotel Kyiv, співзасновник та операційний директор Kooperativ
Модератор заходу - Андрій Баштовий, головний редактор The Village Україна
КОЛИ: 26 листопада (вівторок), 19:00
ДЕ: UNIT.Core Event Hall, B8, UNIT.City,
Київ, вул. Дорогожицька,3 (зупинка “Мотоциклетний завод”).
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