У Києві приспустили прапор на знак жалоби за загиблими в авіакатастрофі, – Кличко

У столиці приспустили головний державний прапор України на знак жалоби за загиблими в авіакатастрофі на Харківщині військовими та курсантами.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає прес-служба мера.

"Київ приспустив прапори на знак жалоби та вшанування пам’яті військових і курсантів Університету повітряних сил імені Кожедуба, які загинули в катастрофі літака на Харківщині. Приспустили і головний прапор України. Вічна пам‘ять і слава захисникам нашої держави", – написав Віталій Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю ввечері, 25 вересня, в Чугуєві Харківської області трапилася авіакатастрофа – розбився літак Ан-26 ЗСУ з курсантами 2-го і 4-го курсу: 26 загиблих і один тяжко поранений (з місця трагедії живими медики забрали двох). Один із пілотів перед польотом нібито говорив матері, що машина справна не до кінця.