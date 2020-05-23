У Києві з 23 травня послабили карантин: коли запустять транспорт і відкриють садочки

У Києві дозволили відновити роботу метро, наземного громадського транспорту і магазинів. Також до відкриття готуються дитячі садки, готелі і ринки.

Про це OBOZREVATEL стало відомо за підсумками засідання комісії з надзвичайних ситуацій КМДА. Рішення ухвалили, виходячи з тижневої динаміки захворюваності у столиці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Карантин у Києві послабили з 23 травня

Так, із 23 травня у Києві дозволили:

Роботу всього наземного громадського транспорту з 12:00 за умови перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння.

Роботу магазинів до 1000 кв. метрів

З 25 травня у столиці почне працювати:

Метро в звичайному режимі

Всі ринки, сільськогосподарські ярмарки

Спортивні та дитячі майданчики в парках, скверах

Дитячі садки та готелі в Києві готуються до відкриття з 1 червня.

За висновком комісії ТЕБ та НС, епідеміологічна ситуація в Києві відповідає нормам, встановленим Міністерством охорони здоров'я, і дозволяє перейти до другого етапу ослаблення обмежень.

Нагадаємо, що з 23 травня в Києві планувалося почати наступний етап ослаблення карантинних обмежень. Однак у Міністерстві охорони здоров'я 22 травня заявили, що столиця і ще 11 регіонів України не відповідають критеріям послаблень другого етапу обмежень.

Із трьох критеріїв Київ не відповідає тільки одному – кількості хворих на 100 тисяч жителів міста. Як розповів мер столиці Віталій Кличко, це обумовлено спалахом тиждень тому в Дарницькому дитячому інтернаті для дівчаток. Однак за останні 6 днів захворюваність була в межах визначеної урядом норми.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Києві за минулу добу коронавірусом (COVID-19) заразилися 47 осіб, серед них – 14 медиків. Найбільше випадків за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі – 10 хворих.

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