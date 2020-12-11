У Києві ЛШД забита постраждалими від ожеледиці: швидкі товпляться біля входу. Фото

У Києві травматологічне відділення Клінічної лікарні швидкої допомоги 11 грудня заповнене людьми, які постраждали через ожеледицю. Машини швидкої допомоги стоять в черзі біля входу. До приймальні постійно підвозять нових пацієнтів з травмами різного ступеня тяжкості. В основному, кияни звертаються до лікарів з переломами кінцівок.

Як справляється медзаклад з таким потоком постраждалих – дізнавався кореспондент OBOZREVATEL.

"З півночі та до 14:00 – 57 пацієнтів (яких лікарі прийняли та надали допомогу – Ред.). Це виключаючи людей, які ще не прийняті (у приймальні травматології очікували близько 30-35 осіб – Ред.). Громадяни з травмами голови у нас не обстежуються, а їх приймає нейрохірург у приймальному відділенні. Там же приймає лікар-політравматолог пацієнтів з травмами живота, спини та грудної клітини", – розповів один з медиків.

За його словами, здебільшого діагностуються переломи кінцівок, розтягування та інші травми. У разі необхідності, деяких постраждалих госпіталізують.

"Якщо людина сама звертається до травмпункту – його обстежують, надають першу медичну допомогу, а потім, якщо потрібно, направляють на лікування до стаціонару", – уточнив він.

Додамо, що частина постраждалих, яких госпіталізують, привозять з травматологічних відділень, які знаходяться у районних поліклініках.

Одна з пацієнток з перемотаною головою, яка погодилася з нами поспілкуватися, розповіла, що вранці впала поруч зі своїм будинком. Після накладення гіпсу її направили на обстеження в ЛШД.

Самі лікарі, які приїжджають на виклики, неофіційно повідомили, що "давно вже такого не пам'ятають".

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