У Києві пояснили спалах COVID-19: місто наблизилося до показників "помаранчевої" зони

Зростання кількості нових заражених коронавірусом (COVID-19) пов'язано зі спалахом у гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ.

Про це для РБК-Україна розповів глава Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан.

"Приріст +199 (заражених. – Ред.) сьогодні пов'язаний із гуртожитком і з ретельним обстеженням усіх контактних осіб", – сказав він.

За його словами, збільшення випадків захворюваності на COVID-19 в Києві пов'язане виключно із захворюванням молоді віком від 18 до 35 років.

"Ми цю тенденцію спостерігаємо вже другий тиждень через порушення режиму серед цієї категорії населення", – додав чиновник.

Рубан підкреслив, що подальше зростання захворюваності очікується серед населення, яке молодше за 35 років.

"Це гуртожитки, офіси, організації, що не дотримуються правил карантину в закритих приміщеннях, тому що там ризик передачі збудника вищий", – пояснив він.

Також Рубан додав, що ситуація з COVID-19 в Києві наближається до "помаранчевої" зони, тому з 1 серпня можуть продовжити адаптивний карантин. Рішення про це буде прийматися в п'ятницю, 31 липня.

"Київ опиниться на кордоні – між "жовтою" і "помаранчевою", – підсумував глава Держпродспоживслужби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 29 липня, коронавірусом у Києві захворіла рекордна кількість осіб – 199.