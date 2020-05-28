У Києві повністю відновили роботу метро й наземного транспорту: додалися сотні тисяч пасажирів

У Києві кількість пасажирів метро після повноцінного відновлення роботи станом на 28 травня щоденно зростала приблизно на 100 тисяч людей.

Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. Також він розповів про роботу наземного громадського транспорту міста (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Столичне метро вчора (27 травня. – Ред.), у третій день після відновлення роботи, перевезло 536 тисяч пасажирів. А за перші два дні – загалом 773 тисячі. Тобто щодня пасажиропотік у підземці зростає в середньому на 100 тисяч людей", – зазначив Кличко.

У Києві повністю відновили роботу метро й наземного транспорту. Ілюстрація

Також він нагадав, що столиця повністю відновила роботу наземного громадського транспорту. На лінях запрацювало 345 автобусів, 326 тролейбусів, 242 трамваї та понад 80 маршруток КП "Київпастранс".

"Возять пасажирів і маршрутні таксі приватних перевізників. Їх понад одна тисяча одиниць", – додав мер Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко розповів, що в Києві міська електричка відновить роботу в межах послаблення карантину одночасно із усім залізничним транспортом у країні, що заплановано вже на 1 червня.