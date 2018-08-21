У Києві посольство Росії обнесли колючим дротом: що відбувається. Фото і відео

У Києві під будівлею російського посольства 21 серпня зібралися активісти з акцією на підтримку в'язня Кремля Олега Сенцова, що голодує вже 100 днів. Він вимагає відпустити всіх українських політв'язнів у РФ і не збирається відступати, поки не досягне мети.

Організаторами заходу "Солідарність з Олегом Сенцовим" виступили Український ПЕН-клуб (організація, яка об'єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів) та Центр громадянських свобод, пише "Крим. Реалії"(щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Twitter Ольга Комарова

Twitter Ольга Комарова

Символом акції протесту став колючий дріт - його зображення використовувалися учасниками мітингу на плакатах і футболках. Активісти вголос зачитували листи Сенцова та уривки з його біографічної книги "Рассказы".

Twitter Ольга Комарова

Twitter Ольга Комарова

На підтримку політв'язня виступила також речниця МЗС України Мар'яна Беца. У своєму блозі в Twitter вона опублікувала заклик до якнайшвидшого його звільнення.

"100 днів голодує Олег Сенцов. Страшна цифра. Людське життя - найвища цінність. Вимагаємо від РФ негайно звільнити Олега", - написала дипломат.

100 днів голодує О.Сенцов. Страшна цифра.Людське життя - найвища цінність.Вимагаємо від РФ негайно звільнити Олега pic.twitter.com/kL46H0BcYm — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 августа 2018 г.

Нагадаємо, що українського режисера і письменника Олега Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі у так званій справі кримських терористів. Йому інкримінували підготовку теракту, а свідків під тортурами змушували давати проти нього свідчення. Насправді причиною ув'язнення Сенцова є те, що він відмовився визнавати російську окупаційну владу у Криму та всіляко намагався сприяти українській стороні.

Олег Сенцов під час голодування

Як писав OBOZREVATEL, на початку серпня сестра Олега, Наталія Каплан, отримала від нього листа. У своєму зверненні політв'язень сказав, що здаватися не збирається, але відчуває, що "кінець уже близько".