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У Києві посольство Росії обнесли колючим дротом: що відбувається. Фото і відео

9.3тЧитати новину російською

У Києві під будівлею російського посольства 21 серпня зібралися активісти з акцією на підтримку в'язня Кремля Олега Сенцова, що голодує вже 100 днів. Він вимагає відпустити всіх українських політв'язнів у РФ і не збирається відступати, поки не досягне мети.

Організаторами заходу "Солідарність з Олегом Сенцовим" виступили Український ПЕН-клуб (організація, яка об'єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів) та Центр громадянських свобод, пише "Крим. Реалії"(щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Twitter Ольга Комарова

Новини
Сенцов вмирає: чи можна врятувати в'язня Кремля

Twitter Ольга Комарова

Символом акції протесту став колючий дріт - його зображення використовувалися учасниками мітингу на плакатах і футболках. Активісти вголос зачитували листи Сенцова та уривки з його біографічної книги "Рассказы".

Twitter Ольга Комарова

Twitter Ольга Комарова

На підтримку політв'язня виступила також речниця МЗС України Мар'яна Беца. У своєму блозі в Twitter вона опублікувала заклик до якнайшвидшого його звільнення.

"100 днів голодує Олег Сенцов. Страшна цифра. Людське життя - найвища цінність. Вимагаємо від РФ негайно звільнити Олега", - написала дипломат.

Нагадаємо, що українського режисера і письменника Олега Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі у так званій справі кримських терористів. Йому інкримінували підготовку теракту, а свідків під тортурами змушували давати проти нього свідчення. Насправді причиною ув'язнення Сенцова є те, що він відмовився визнавати російську окупаційну владу у Криму та всіляко намагався сприяти українській стороні.

Олег Сенцов під час голодування

Як писав OBOZREVATEL, на початку серпня сестра Олега, Наталія Каплан, отримала від нього листа. У своєму зверненні політв'язень сказав, що здаватися не збирається, але відчуває, що "кінець уже близько".

Читайте всі новини по темі "Справа Олега Сенцова" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Справа Олега Сенцова
Особа
Олег Сенцов
Місце
УкраїнаКиїв
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Рассмотреть приговор и сменить на смертную газнь
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
теперь тем более никаких удо. наоборот пересмотреть, и ещё добавить за связь с сша.
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Гетьман Алена
Гетьман Алена
Кротов Даниил, диванный решатель объявился, ахаха) а само в грязной, заляпанной майке быдло лежит в квартире с совковой мебелью и обоями, которым больше 10-лет, пока остальные работают и политотничает)))
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Гетьман Алена
Гетьман Алена
Кротов Даниил, диванный решатель объявился, ахахах)
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Русский Солдат
Русский Солдат
Брехня все это конечно. Сто дней реальной голодовки никто не выдержит. А на поддерживающим питании и медикаментозной терапии - это не голодовка, а диета.
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